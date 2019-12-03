Новосибирский минздрав выслал Искитиму мобильный флюорограф

Министерство здравоохранения Новосибирской области направило в Искитим мобильный флюорограф для дополнительного обслуживания пациентов во время ремонта аппарата ФЛГ поликлиники №2 центральной горбольницы, сообщило областное правительство. Ранее СМИ писали, что Искитим остался без аппаратов флюорографии, так как два единственных аппарата в поликлиниках города оказались сломаны.

По данным минздрава, один из сломанных флюорографов отремонтирован «вчера поздно вечером». Сейчас в городе работают два аппарата ФЛГ — стационарный и мобильный, уточнили в минздраве. В правительстве также рассказали, что до конца года в поликлиническом отделении №1 Искитимской центральной городской больницы будет установлен новый флюорограф за 207,5 млн руб. Конкурсные процедуры по определению поставщика уже завершены.

Оксана Павлова