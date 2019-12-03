Умер специализировавшийся на русской истории биограф Роберт Мэсси

В возрасте 90 лет умер Роберт К. Мэсси — историк и биограф, чьи работы были посвящены русской истории. Он умер у себя в доме в Эрвингтоне (штат Нью-Йорк), передает AP cо ссылкой на семью. Последнее время господин Мэсси страдал от болезни Альцгеймера.

Он известен такими трудами, как «Петр Великий», за него он получил Пулитцеровскую премию в 1981 году. А также «Екатерина Великая» — лауреат литературной премии ПЕН за биографию в 2012 году.