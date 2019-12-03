Знакомая экс-полковника МВД Захарченко стала фигурантом уголовного дела

Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время», рассказал источник Forbes, близкий к расследованию дела. По его словам, она была «оператором» обнальной площадки, действовавшей на базе банка.

Госпоже Тучковой предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса), сообщил источник. Она отправлена под домашний арест.

Домашний арест Людмилы Тучковой и дело в ее отношении по статьям 172 и 210 подтвердила пресс-служба Мосгорсуда. Решение об аресте было принято 16 октября.

Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (всего более 9 млрд руб.). Гособвинение просило приговорить его к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

10 июня суд приговорил экс-сотрудника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима (17 октября срок заключения снижен до 12 лет и 6 месяцев), а также оштрафовал на 117 млн руб.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Полковник Захарченко защитился в Европе».