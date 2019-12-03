США рассматривают различные варианты по СНВ-3

США не приняли решения о продлении СНВ-3 с Россией и ищут более долговременные варианты соглашения с участием КНР, заявил помощник госсекретаря США Крис Форд. Срок действия договора истекает в начале 2021 года.

«Это (продление СНВ-3.— “Ъ”) рассматривается, мы не приняли того или иного решения»,— сказал господин Форд, выступая в Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»). По его словам, США подходят к вопросу, исходя из того, насколько продление или непродление договора поможет предотвращению трехсторонней гонки вооружений между Вашингтоном, Москвой и Пекином, который не входит в договор.

По словам Криса Форда, даже если США продлят СНВ-3, Россия уже выстраивает потенциал «вне контекста СНВ-3». «Большая часть этого, скорее всего, ни при каких сценариях не будет включена в СНВ-3»,— заявил помощник госсекретаря.

Договор может быть продлен на пять лет по обоюдному согласию сторон. Россия выступает за продление договора, США пока не дали ответа на инициативу. По мнению президента РФ Владимира Путина, если действие СНВ-3 не продлят, то не останется ограничений для гонки вооружений. В конце октября американские конгрессмены призвали Госдеп продлить СНВ-3.

Как Россия и США пытаются согласовать подходы к продлению Договора СНВ-3, читайте в публикации “Ъ”.