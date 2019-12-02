Новогодние праздники вписывают в банковский маркетинг

Банки начали повышать ставки по вкладам перед Новым годом. Правда, пока только по сезонным предложениям. Так, Сбербанк представил два предновогодних варианта: ставка по ним зависит от срока и максимально достигает почти 6%. Некоторое время назад аналогичные предновогодние вклады запустил Московский кредитный банк с максимальной ставкой в почти 8% и Почта-банк со ставкой в чуть больше 6%.

Ждать ли теперь роста ставок по другим вкладам? Гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов считает, что ситуация на рынке сейчас не самая подходящая для таких шагов со стороны банков: «Ожидать роста ставок по вкладам не стоит. Сезонные предложения, скорее всего, будут. Тенденция на снижение ставок будет, по крайней мере, в первом квартале 2020 года. Перед Новым годом традиционно банки создают сезонные предложения, привлекая клиентов. Как правило, они ограничены по срокам, то есть не на год, а, например, на три месяца или полгода. Это маркетинг, обычная рабочая ситуация, никак не ломающая общий тренд на снижение. Его задает в первую очередь ЦБ и его политика по ключевой ставке. В результате стоимость денег для финансовых организаций падает. Следом за этим снижаются ставки банков, а это уже хорошие новости для клиентов».

Постепенно предновогодние сезонные вклады представят и другие кредитные организации — это стандартный способ привлечения новых клиентов, говорит гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Правда, ожидать, что у таких предложений в этом году будут действительно высокие ставки, не стоит. «Банки потеряли мотивацию для ускоренного привлечения вкладов с точки зрения роста потребкредитования. Сейчас мы видим охлаждение рынка. И конечно же, на этом фоне новые регулятивные требования приведут к тому, что по итогам четвертого квартала темпы роста будут совершенно другими, сейчас экономика близка практически к стагнации. И для банков, которые привлекали дорогие депозиты, это и была основная цель — фондировать выдачу розничных кредитов, которые перестанут расти такими темпами. Мотивация — привлекать депозиты под высокие ставки. То есть, конечно же, они тоже будут умеренными, выше, чем средние по рынку в этот период, но не очень сильно — это такая небольшая прибавка»,— полагает Самиев.

Почему кредитные организации не согласны с политикой ЦБ по снижению ключевой ставки Читать далее

Снижать ставки по вкладам банки стали еще в начале года, ориентируясь на действия ЦБ. Регулятор, в свою очередь, также продолжает опускать ключевую ставку. Так, в конце октября ее снизили до 6,5%.

Глеб Силко