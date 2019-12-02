В Оренбурге возбудили уголовное дело в связи с обрушением моста

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ) в связи в обрушением путепровода на окраине города. Об этом сообщает прокуратура региона.

В ходе организованной проверки прокурорам предстоит дать оценку действиям подрядчиков, проводивших ремонтные работы, соблюдению норм техники безопасности, а также строительных норм и правил.

Инцидент с обрушением нескольких пролетов виадука произошел в понедельник, 2 декабря. В результате происшествия пострадали два человека.

Андрей Сазонов