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На окраине Оренбурга произошло обрушение моста

В Оренбурге произошло обрушение путепровода на выезде из города в районе Сакмарской ТЭЦ. Инцидент произошел в понедельник вечером, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В результате происшествия есть пострадавшие. В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию о двух госпитализированных с ушибами. На месте инцидента находятся первый вице-глава Оренбуржья Сергей Балыкин, вице-губернатор – заместитель председателя регионального правительства по социальной политике – министр здравоохранения области Татьяна Савинова и руководитель Оренбурга Дмитрий Кулагин.

Обрушившийся мост был закрыт на ремонт. О причинах происшествия не сообщается.

Андрей Сазонов


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