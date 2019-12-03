Utair не дают продать активы

Как выяснил “Ъ”, сделка по продаже авиакомпанией Utair своей доли в хендлинговой UTG структурам совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева может сорваться из-за разногласий банков-кредиторов. На продаже UTG для погашения долга настаивает лишь часть банков, при этом Utair не может осуществить сделку без согласия всех кредиторов. Другие банки увязывают сделку с одобрением условий реструктуризации долга Utair всеми кредиторами. Предложенный авиакомпанией вариант уже поддержал Сбербанк, тогда как банк «Траст» настаивает на альтернативном «реалистичном плане».

Сделка по продаже авиакомпанией Utair 50% капитала хендлинговой UTG может не состояться. Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, заявил, что реализация актива состоится только после того, как все банки из пула кредиторов перевозчика договорятся по условиям реструктуризации долга. «В текущей ситуации вообще это (продажа доли Utair в UTG.— “Ъ”) невероятно, поскольку банки еще не договорились между собой о реструктуризации. В этих условиях никто не даст такое согласие. Если придут к соглашению о реструктуризации долгов, дальше будут обсуждать экономическую целесообразность — насколько это приведет к погашению кредитов»,— сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Долг Utair перед банками-кредиторами составляет 56,5 млрд руб. В пул кредиторов, кроме Сбербанка, входят «Траст», «Россия», МТС-банк, «Уралсиб» и другие. Utair перестала обслуживать кредиты в конце 2018 года, когда допустила дефолт по семилетнему синдицированному кредиту. Компания должна осуществлять платежи раз в полгода — в декабре и июне каждого года. В июне 2019 года компания повторно допустила дефолт.

Идея продажи непрофильных активов появилась весной (см. “Ъ” от 14 мая): часть банков настаивала на продаже долей Utair в UTG и аэропорте Сургута. В авиакомпании говорили, что не готовы продать аэропорт, но согласны обсуждать продажу доли в UTG. Источники “Ъ” утверждали, что структуры Виталия Ванцева готовы были заплатить 1–1,5 млрд руб. за долю в UTG, что покрыло бы незначительную часть долга авиакомпании.

В банке «Траст» напомнили, что он является крупнейшим кредитором в рамках синдиката, а проект реструктуризация долга Utair должен быть принят при участии всех кредиторов. «Последнее предложение банку от перевозчика — списать большую часть долга — не может нас устроить. У "Траста" есть реалистичный план реструктуризации, который мы обсуждали с кредиторами, авиакомпанией и ее акционерами. Но пока не получили положительного ответа»,— сказали в «Трасте».

В ноябре глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что план финансового оздоровления, представленный авиакомпанией кредиторам, поддержан Сбербанком. «Я понимаю, что кто-то из кредиторов поддавливает — это нормальный процесс»,— сказал он, выразив надежду, что Utair договорится со всеми кредиторами. В МТС-банке воздерживаются от комментариев, «пока идет исковое производство». В Utair и Райффайзенбанке не комментируют ситуацию. В аэропорту Внуково также воздержались от комментариев.

Собеседники “Ъ”, знакомые с ходом переговоров, считают, что Сбербанк может блокировать продажу UTG и использовать это как аргумент в переговорах с кредиторами, не согласными с выдвинутыми Utair условиями реструктуризации, среди которых и банк «Траст».

Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что компания UTG сама по себе привлекательна, а для собственников аэропорта Внуково это «критически привлекательный актив». «UTG — это cash-генератор в контексте аэропорта. Она гарантирует существенный доход, причем он напрямую зависит от количества операций в аэропорту»,— объясняет эксперт. Он считает незначительной вероятность сценария, при котором банки не договорятся между собой об условиях реструктуризации долга Utair.

Герман Костринский, Дмитрий Козлов