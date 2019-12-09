Копить или купить?

№ 43 Почему россияне не привыкли делать сбережения

Фото: Reuters

Ответ очевиден

Вспомним 1991 год, когда копившие всю жизнь одномоментно лишились с помощью Сбербанка всех накоплений. Этого достаточно, чтобы не удивляться: почему россияне не любят делать накопления? Зачем копить, если все равно придут и оттяпают.

Конюх Федоров

Нет веры

Проблема отсутствия накоплений у населения — это зеркальное отражение проблемы бегства капитала из страны. Ни бедные, ни богатые не верят государству.

ant1967

С чего копить?

Почему россияне не привыкли делать сбережения? А с чего копить? Что можно отложить с пенсии? Вы с другой планеты?

Василий Улев

Смеетесь?

Я взрослый работоспособный гражданин РФ. Живу в Москве, зарплата 70 тысяч. Вроде по сравнению с другими регионами нормально, но давайте посчитаем: на руки после выплаты налога я получаю около 60 тысяч. Из этих денег 10 тысяч уходит на квартплату, телефон и интернет, проезд на метро — около 2 тысяч, бытовая химия, средства гигиены, лекарства, стрижка — еще 5 тысяч, ипотека — 28 тысяч. Остается на еду, одежду, развлечения и все остальные расходы примерно 15 тысяч. Как на это жить? Я от бизнес-ланчей отказался, потому что это 7–8 тысяч в месяц лишние, приношу гречку в судочке с собой. Кофе редко покупаю, потому что чашка стоит минимум 150 рублей. Родственники удивляются, чего это я до сих пор не женился. А как, если я девушку в кино лишний раз пригласить не могу? Про кафе, такси и цветы вообще молчу — нет средств на это. Вот и получается, что при зарплате 70 тысяч я живу не то что впритык по деньгам, а экономлю на всем. И это я еще более или менее здоров, не плачу алименты, пока не нужен ремонт в квартире и помощь родным. Но что дальше? Я не молодею, родители тоже, цены только растут. С чего тут откладывать? Как семью заводить? Как детей растить? Смеетесь?

Антон Круглов

Непростая обстановка

«Даже по официальной статистике за последние пять лет реальные доходы населения сократились более чем на 20 процентов. И естественно, в этой непростой обстановке копить у людей не получается»,— говорит профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова. Правильно, профессор! Дело не в том, что у нас нет культуры накоплений. Дело в том, что копить не из чего. Все живут от зарплаты до зарплаты, перебиваясь.

Сарочка

Две минуты до отправления

№ 43 90 лет назад пошла первая в стране электричка

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Гимн сближению

Электричке иногда можно и гимн спеть. Присоединяюсь. В данном случае — в качестве довольно долгого обитателя этой «вселенной». Точнее, части ее под названием «Электропоезд Москва — Калуга». Хотя пришлось поколесить и по другим направлениям. Скажем, Серпуховскому. Должен сказать, что мир электричек вполне интернационален. Например, вечерние электрички из Флоренции в Пизу — практически то же самое, что из Москвы в Малоярославец. Те же вбегающие в последнюю минуту запыхавшиеся пассажиры, те же студенты с конспектами, те же сумки под скамейками, те же разговоры по мобильникам (только громче, чем в России), те же подпирающие лбами темные вагонные окна уснувшие пассажиры... Электрички сближают людей, города, но я уверен, что сближают и целые страны.

Алексей Мельников

Самая первая

В СССР первые электропоезда начали эксплуатироваться в 1926 году на линии Баку — Сабунчи — Сураханы. Электропоезда для первой электрифицированной железной дороги в СССР были построены Мытищинским вагоностроительным заводом в том же 1926 году — на базе серийно выпускаемых трамваев этого завода.

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Тень Святого Валентина

№ 46 Кому удобны школы полного дня?

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Чаша благодарности

Я — подписчик журнала с 2019 года. В нем много интересного для всей нашей семьи, но я всегда первым делом читаю публикации Маши Трауб. Иногда даже сомневаюсь: неужели такое 100-процентное совпадение по взглядам на воспитание детей бывает? Для меня, учителя, мамы двоих дочерей и бабушки троих внуков, ее описания родительского опыта, как глоток родниковой воды после общения с родителями, а иногда и с коллегами. Давно собиралась написать Маше, но «Тень Святого Валентина» просто переполнила чашу благодарности этому автору. Спасибо! Верю в вас и в ваших детей!

Людмила Калинина

Дешево и сердито

№ 47 О госзаказах и их чемпионах

Из текста материала следует, что ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») якобы заключило в 2019 году договор (реестровый номер 85040036718190001150000) на получение услуг связи с ПАО «Ростелеком» на сумму 837 млрд рублей. Данная информация является неверной.

Поясняем вам, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также постановлением правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», ФГБУ «ВНИИКР» была размещена информация о заключенном договоре № 837000049470 от 08.02.2019 об оказании услуг связи Ивановскому филиалу ФГБУ «ВНИИКР». В процессе размещения произошел технический сбой в отображении информации о заключенном договоре, где номер договора какое-то время отображался в строке «цена договора». Также в реестровом номере по договору 85040036718190001150000 приложена скан-копия подписанного договора, цена которого составляет 36 300, 00 (тридцать шесть тысяч триста) рублей.

Помощник директора ФГБУ «ВНИИКР» А.В. Крутов

Награда нашла Гильерме

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вратарь столичного «Локомотива» и сборной РФ стал обладателем приза «Огонька» им. Льва Яшина «Вратарь года»

Генеральный директор АО «Коммерсантъ» Владимир Желонкин вручил приз лауреату сезона 2018/19 в перерыве матча 18-го тура РПЛ по футболу между столичными «Локомотивом» и «Динамо» на «РЖД Арене» в Черкизове. Напомним: Гильерме Алвин Маринато — первый лауреат премии «Огонька» из натурализованных игроков (он родом из бразильского штата Минас-Жерайс, получил российское гражданство в 2015 году).

В настоящее время на сайте www.kommersant.ru/ogoniok идет голосование за лучшего вратаря сезона 2019/20 РПЛ. Победитель получит юбилейный — уже 60-й по счету — приз имени Льва Яшина.

Читала Наталья Радулова