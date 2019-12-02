«Единая Россия» 2 февраля проведет праймериз на освободившийся мандат Анатолия Сухова

Предварительное партийное голосование по выбору кандидата на мандат депутата законодательного собрания Свердловской области Анатолия Сухова, скончавшегося 2 августа, назначено на 2 февраля 2020 года. Соответствующее решение принято на заседании президиума свердловского отделения партии «Единая Россия». «Избиратели смогут определиться с кандидатом от партии на довыборы в заксобрание Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному округу №16»,— пояснили в пресс-службе реготделения. Кроме того, 19 января 2020 года состоится праймериз по выбору кандидатов для довыборов в думы Верхней Салды, Полевского и Невьянска.

Анатолий Сухов с 2011 года регулярно избирался в региональный парламент по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу, занимал должность вице-спикера, многие годы возглавлял региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Он скончался на 64-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.