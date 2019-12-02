Объем средств на ремонт и содержание дорог в Нижнем Новгороде планируют увеличить на 38%

На ремонт и содержание дорог в Нижнем Новгороде в 2020 году предлагается направить около 2,2 млрд руб., что на 38,2% выше по сравнению с 2019 годом (1,3 млрд руб.). Ожидается, что большая часть средств поступит из муниципального бюджета (1,2 млрд руб.), еще 521 млн руб. – из регионального бюджета, 464,8 млн руб. – из федерального бюджета.

На благоустройство города в проекте бюджета предусмотрено 656 млн руб., в том числе 301,3 млн руб. – на освещение города (+ 12,5% от первоначального бюджета на 2019 год), 152,2 млн руб. – на озеленение города (на уровне 2019 года), 64,6 млн руб. – на содержание и ремонт объектов благоустройства (-29,5%). Еще 20 млн руб. планируется направить на формирование комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба городской думы по итогам заседания комиссии по городскому хозяйству, депутаты которой рассмотрели проект бюджета Нижнего Новгорода на следующий год. Как ранее стало известно, предварительно доходы городской казны составят 31,646 млрд руб., расходы – 31,645 млрд руб.

Анастасия Еремина