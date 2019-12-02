«Больше перспектив договориться по газу»

Сначала граница, потом мир — Владимир Зеленский оставил неизменной главное условие урегулирование в Донбассе. Президент Украины за неделю до саммита в «нормандском формате» дал интервью сразу нескольким мировым СМИ, журналам Der Spiegel и Time, а также газетам Le Monde и Gazera Wyborcza. Кроме того, Зеленский не исключил, что в разговоре с Владимиром Путиным поднимет тему Крыма. Кремль заявил о готовности ответить на все вопросы, однако статус полуострова останется неизменным. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что пока стороны не показывают стремления к компромиссу.

Президент Украины сказал то, что говорил и раньше — в его словах не было сенсации. По сути, он повторил главный спорный тезис, из-за которого мирный процесс не сдвинулся при Петре Порошенко. Это формула выглядит так: сначала — граница, потом — выборы. По идее, это уже все должны знать наизусть. Однако, наверное, стоит в очередной раз повторить: Украина получает контроль над границей с Россией в Донбассе и только затем проводит в регионе выборы и предоставляет ему особый статус. Что касается темы Крыма, это тоже обязательная история. Глава государства не может добровольно взять и отказаться от части территории республики и даже не обсуждать этот вопрос, как на том настаивает Москва, при том что международное сообщество не считает полуостров российским.

И тем не менее оба тезиса Зеленского не остались без ответа. В частности, политолог Алексей Чеснаков, которого называют близким к администрации президента России, упрекнул Зеленского в том, что тот или плохо понимает суть «минских соглашений», или пытается от них увильнуть. Вопрос не подлежит обсуждению, Киев просто обязан выполнять свои обязательства, а именно: провести выборы, широкую амнистию и предоставить нынешним ДНР и ЛНР особый статус. И тогда получит эти территории назад, а не наоборот. И если украинское законодательство это не позволяет сделать, значит, его нужно менять, адаптировать под «минские соглашения». Собственно, такой позиция Москвы всегда и была.

Что касается Крыма, здесь ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кремль, как обычно, ничего обсуждать не намерен. Единственное, если такой вопрос будет задан, Владимир Путин готов на него развернуто ответить. Можно ли это считать уступкой? Наверное, нет. Это скорее похоже на то, что если вы не понимаете — пожалуйста — мы вам еще раз готовы объяснять. Можно предположить, что интервью Владимира Зеленского адресовано в основном внутренней аудитории — мол, Донбасс не сдадим, Крым не забудем.

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Тем не менее, очень странно предполагать, что стороны вдруг кардинально поменяют позиции после или во время парижской встречи, что сейчас, за неделю до саммита, Москва и Киев заочно бросятся в объятия друг друга. Самый лучший результат будущих переговоров — не дать умереть «нормандскому формату». По крайней мере, такое впечатление складывается на сегодняшний день. И еще очень не хотелось бы, чтобы кто-нибудь попытался эту встречу сорвать. Так что больше перспектив договориться по газу — здесь все-таки деньги на кону.