Автоответчик на телеграфе

Если вы хотите просто поболтать с друзьями по телефону, а их не окажется дома, вы позвоните в другой раз? А если у вас важный деловой звонок, а «Центральная» сообщает вам: «Нет ответа»? Что тогда? Эту проблему решит новое изобретение.

Попытки решить проблему телефонных звонков, поступивших тогда, когда хозяина телефона не было дома, предпринимались и раньше. Но пока лучшее, что было изобретено в этом направлении,— лампочка, извещающая абонента, что с ним пытались связаться в его отсутствие. К сожалению, таким способом можно лишь сообщить «вам кто-то звонил», но нельзя передать информацию о том, кто именно звонил и по какому делу. А ведь часто не переданная вовремя информация может грозить крупными убытками. Например, если заказ на ваши услуги специалиста достанется кому-то другому лишь потому, что потенциальный заказчик звонил вам, когда вас не было дома.

К счастью, недавно было изобретено устройство, помогающее гарантированно передавать и получать информацию посредством телефонной связи. Это своеобразный гибрид телефона с телеграфом, позволяющий идентифицировать звонящего. Действует данное устройство так. Если оператор телефонной станции не слышит ответа вызываемого абонента, он отключает телефонную связь и включает телеграфную. Сигнал передается по линии обычной азбукой Морзе. Оператор записывает ей любое сообщение, какое хочет передать звонящий. Сообщение поступает на телеграф вызываемого абонента. Когда он возвращается домой, то первым делом смотрит на телеграфную ленту, чтобы узнать, не поступили ли в его отсутствие новые сообщения. В случае если такие сообщения есть, он с помощью карточки, прикрепленной к аппарату, расшифровывает переданный морзянкой текст и узнает, например, что с ним хочет немедленно связаться абонент телефона номер 8707.

Таким образом, понятие «звонили, но никого не было дома» фактически исчезнет из обихода.

О новом достижении телефонии сообщил журнал Scientific American в номере за 13 сентября 1919 года.

Материал подготовил Алексей Алексеев