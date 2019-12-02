Оператор недостроенной гостиницы «Сочи Плаза» вступил в процедуру банкротства

Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении ООО «Сочи-Плаза» процедуру наблюдения. С соответствующим заявлением в суд обратилась ГКР «ВЭБ.РФ». По информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, временным управляющим общества утвержден Федор Мерешкин. Судебное заседание по рассмотрению дела по результатам проведения начальной процедуры банкротства назначено на 27 мая 2020 года.

О том, что ВЭБ.РФ намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Сочи Плаза», “Ъ” писал в июне этого года. В госкорпорации тогда заявили, что это стандартный шаг при работе с просроченной задолженностью и данное решение было принято в рамках правовой очистки всех объектов ВЭБа для защиты интересов банка от других кредиторов.

«Сочи Плаза» выступает девелопером одноименного гостиничного комплекса в Центральном районе Сочи на территории гостиницы «Москва». Площадь объекта должна была достичь 48 тыс. кв. м, на которых планировалось разместить 336 номеров, развлекательный центр и прочее. Инвестиции в проект оценивались в 3 млрд руб. Объект планировалось открыть к ноябрю 2013 года под брендом Courtyard by Marriott. Но строительство так и не завершилось.

Дмитрий Михеенко