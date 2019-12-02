Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Получить преимущество при поступлении смогут дети, которые проживают в одной семье и имеют общее место жительства. Новые правила касаются только детсадов и начальных классов школы.

Закон был принят Госдумой 14 ноября 2019 года. Авторы документа отмечали, что у часто родителей возникают сложности, когда они хотят записать своих детей в одну школу или детсад. В результате им приходится приводить своих детей в разные учреждения, которые зачастую находятся далеко друг от друга. Это создает «очевидные неудобства, как для детей, так и их родителей, и соответственно не способствует укреплению семьи, созданию благоприятных условий решения демографической проблемы в стране», говорится в пояснительной записке к законопроекту.