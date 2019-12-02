В Туапсе присяжные заседатели признали фигуранта уголовного дела виновным в убийстве

В Туапсинском городском суде коллегия присяжных заседателей признала Николая Букаренко виновным в убийстве 25-летнего мужчины. На основании данного вердикта судом будет постановлен приговор, сообщили в СУ СКР по краю.

По информации ведомства, в отношении Букаренко расследовано уголовное дело по факту убийства 25-летнего молодого человека, совершенном группой лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Инцидент произошел 18 февраля 2018 года в туапсе около половины второго ночи возле караоке-клуба по улице Морской Бульвар. В компании молодых людей произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки 25-летний молодой человек причинил ножевое ранение живота оппоненту. Трое знакомых пострадавшего подбежали к нападавшему, выбили нож и сбили с ног. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Букаренко имевшимся при себе ножом нанес множественные удары в различные части тела молодому человеку. В это время остальные били мужчину ногами по различным частям тела. После этого все участники конфликта скрылись. Потерпевший был госпитализирован, однако скончался спустя непродолжительное время.

Уточняется, что одному из соучастников на момент совершения преступления было 17 лет. Он ранее был осужден Туапсинским городским судом на шесть с половиной лет колонии общего режима. Николай Букаренко в настоящее время ожидает приговора суда в следственном изоляторе. Третий подозреваемый от органов следствия скрылся, поэтому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В настоящее время он объявлен в розыск.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что летом этого года Геленджикский городской суд впервые рассмотрел уголовное дело с участием коллегии присяжных заседателей. Процесс велся в отношении 28-летней Кристины Шидуковой, которую обвиняли в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговором суда ей назначено восемь лет исправительной колонии общего режима. Адвокаты женщины настаивают на том, что она стала жертвой домашнего насилия и пытаются в апелляционной инстанции переквалифицировать уголовное дело из убийства в необходимую самооборону.

Дмитрий Михеенко