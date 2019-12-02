Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год. По его словам, об этом попросил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Но мы должны понимать, что в конечном счете потом с этим всем делать. Я посмотрел, ко мне в социальных сетях обращались, говорили, что все склады уже заполнены, и что это насущная проблема. <…> Просил бы меня держать в курсе и информировать, что мы все-таки собираемся делать. Потому что бесконечно это продлевать, наверное, неправильно, надо принимать какие-то меры для решения той задачи»,— сказал господин Медведев на совещании со своими заместителями (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, с 1 января 2017 года все новые машины, которые ввозятся в Россию и продаются в стране, должны быть оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. Эта система автоматически сообщает спасателям о ДТП и передает точные координаты. После того как ввели эту меру, на таможенных складах Приморья застряли около тысячи иномарок, поскольку порядок оборудования подержанных автомобилей системой не был определен. Против системы ЭРА-ГЛОНАСС прошел митинг во Владивостоке. В ноябре 2018 года правительство ввело мораторий на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС для жителей ДФО на год.

О протестах против новой системы читайте в материале “Ъ” «Автомобилисты Владивостока выступили против ЭРА-ГЛОНАС».