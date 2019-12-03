ЦСКА попал под снайперский огонь

В центральном матче игрового дня Единой лиги ВТБ УНИКС принимал ЦСКА. Армейцы, вернувшиеся в Россию после разгрома, устроенного ими «Барселоне», были подбиты казанским снайпером Эриком Макколумом, 30 очков которого обеспечили УНИКСу победу со счетом 94:86. Идеальный рекорд сохранили «Химки», в гостях победившие «Нижний Новгород» — 113:87. А вот «Локомотив-Кубань» допустил очередную, уже восьмую, с учетом поражений в Кубке Европы, осечку, уступив со счетом 91:98 «Енисею», который взлетел аж на второе место в таблице.

В Казани ЦСКА завершал свое большое выездное турне. Его самая сложная часть пришлась на вояж в Испанию, где армейцы в рамках Евролиги последовательно играли с «Басконией», «Реалом» и «Барселоной». Первые два матча завершились поражениями, что породило разговоры о том, что ЦСКА уже не тот. Однако слухи о кончине армейского баскетбола оказались преждевременными. Ведь «Барселону», лидера турнира на тот момент, ЦСКА просто втоптал в паркет.

Такой успех не мог не сказаться на настроении армейских баскетболистов. И уже первые минуты матча против УНИКСа показали, что они не прочь повторить барселонский разгром. И играли они в том же стиле, не делая ставку на кого-то конкретно, а вынуждая соперника гадать, от кого прилетит точный бросок в следующий момент. Летело от Яниса Стрелниекса, от Йоханнеса Фойтмана, от Майка Джеймса. Из десяти игроков, использованных главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом в первой половине встречи, девять отметились попаданиями. Такая игра контрастировала со схемой, выбранной УНИКСом. Она чаще всего сводилась к тому, чтобы просто отдать мяч Реймару Моргану или Эрику Макколуму. Первый был хорош, но остальные игроки хозяев, включая Макколума, не блистали. Но тут была не только их вина. Все-таки ЦСКА был силен не только в атаке, но и в обороне, зачастую лишая соперника шансов пробиться в краску. Все, что оставалось казанцам,— бросать с дальней или средней дистанций. Но тоже без особого успеха.

Однако несмотря на вынужденную ограниченность набора действий, УНИКС не разваливался и держался неподалеку от лидера. А в перерыве наставник УНИКСа Димитрис Прифтис сделал главное в этой игре. Он разбудил наконец Макколума. Этого оказалось достаточно, чтобы поставить в тупик действующего победителя Единой лиги ВТБ и Евролиги.

Макколум во второй половине матча был неудержим. Он бросал и попадал даже из положений, только теоретически допускающих прицельный выстрел. Снайперское искусство вообще-то не предполагает стрельбу очередями, но Макколум именно это и делал. ЦСКА отвечал, делал это солидно, и 86 очков, набранных им,— тому свидетельство. Но остановить лидера казанцев, за явным преимуществом побеждавшего в битве «маленьких» (Джеймс хоть и стал самым результативным в составе своей команды, на фоне Макколума смотрелся бледно), у ЦСКА не было ни сил, а после того как Джамар Смит за полминуты до сирены довел отрыв хозяев до шести очков, ни времени.

В результате УНИКС победил со счетом 94:86, записав себе в актив редкое достижение. Дело в том, что казанцы уже в третий раз подряд, с учетом двух матчей «регулярки» прошлого сезона, обыграли ЦСКА.

Лидер чемпионата — «Химки» — сохранил стопроцентный рекорд, в гостях разбив «Нижний Новгород» со счетом 113:87. А вот «Локомотив-Кубань» снова огорчил своих болельщиков. Краснодарцы в гостях уступили «Енисею» со счетом 91:98. Для «Локомотива» это уже восьмое, с учетом осечек в Кубке Европы, поражение в сезоне. Ну а «Енисей» в этом сезоне, похоже, замахивается на репутацию грозы авторитетов. Ведь победа над ЦСКА у красноярцев уже была. А после выигрыша у «Локомотива» они оказались на весьма необычном для них месте — втором.

Александр Петров