«ВТБ Мобайл» в 2020 году появится на Урале

Виртуальный сотовый оператор (MVNO) «ВТБ Мобайл» в 2020 году планирует начать оказывать услуги на Урале. Пока проект запущен только на территории Москвы. «В 2020 году планируем охватить более 15 регионов страны, в том числе на Урале»,— рассказал “Ъ-Урал” генеральный директор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков. По его словам, в рамках новой стратегии банка реализация мобильного оператора «поможет сформировать единую экосистему финансовых и телеком-сервисов для клиентов, повысить лояльность и даст возможность самому банку сэкономить на услугах связи и развить внутреннюю телеком-экспертизу». Господин Шарков считает, что в течение нескольких лет доля пользователей «ВТБ Мобайл» может достичь 20% активной клиентской базы банка ВТБ.

Инфраструктуру под проект «ВТБ Мобайл» предоставил оператор Tele2. На его сетях также работают другие виртуальные операторы — «Ростелеком», «Сбермобайл», «Транстелеком», «Тинькофф мобайл», МТТ и другие. «Сейчас число абонентов MVNO на сети Tele2 превысило 2,6 млн человек, по итогам 2018 года — 1,75 млн»,— рассказали в пресс-службе Tele2. По данным «ТМТ Консалтинг», к концу года ожидается приближение российского рынка к отметке 10 млн абонентов MVNO. Свыше половины рынка контролирует исторический лидер — Yota (виртуальный оператор «МегаФона»).

«Сегодня появление новых виртуальных операторов становится скорее инструментом лояльности для крупных компаний, чем попыткой создать нового конкурентоспособного игрока на телеком-рынке»,— считают в пресс-службе уральского филиала «МегаФона». «Рост числа виртуальных операторов на мобильном рынке явление уже не новое. С точки зрения конкуренции, они, безусловно, оказывают влияние, и в ближайшем будущем все традиционные операторы связи в той или иной степени ощутят его на себе. Наибольшую конкуренцию могут составить MVNO со стороны банков — в первую очередь “Сбермобайл”, как MVNO самого крупного банка страны»,— отметил коммерческий директор телекоммуникационной группы «Мотив» Андрей Золотарев.

По его словам, запуск мобильных услуг позволяет банкам реализовать новый формат программы лояльности: мобильная связь за активное пользование услугами банка. «К тому же банк уже имеет сформированную аудиторию, которая ему доверяет»,— добавил господин Золотарев. Он сообщил, что «Мотив» ведет переговоры с несколькими компаниями о реализации подобных проектов на своей лицензионной территории, а также рассматривает возможность самим стать MVNO-оператором в других регионах.

О перспективах MVNO-проектов на Урале — в материале «Виртуальная данность»

Николай Яблонский