Смольный расторг контракты с «Пилоном» на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга расторг госконтракты с ЗАО «Пилон» на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов в Красносельском районе города. Уведомление об одностороннем отказе было опубликовано на сайте госзакупок 24 сентября, официально контракты считаются расторгнутыми с 18 октября 2019 года, сообщили в КРТИ.

Причиной расторжения послужило ненадлежащие исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, уточнили в комитете.

Стоимость контракта на реконструкцию Гореловского путепровода составляла 897,6 млн рублей. По данному объекту выполнено и оплачено подрядчику работ на сумму 510 млн руб. Степень готовности Гореловского путепровода составляет 57%. В настоящий момент работы там не ведутся. Реконструкция Лиговского путепровода, в свою очередь, была оценена в 3,6 млрд руб. Там выполнено и оплачено работ на объекте на сумму 279,2 млн руб. Степень готовности Лиговского путепровода составляет лишь 8%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что расторгнуть контракт с ЗАО «Пилон» по второму объекту попросили депутаты петербургского Заксобрания.