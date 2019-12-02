Прирост собственных доходов бюджета Кубани превысил 17%

С начала текущего года прирост собственных доходов бюджета Краснодарского края составил 17,2%. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на расширенном планерном заседании, посвященном наполняемости краевой казны.

В настоящий момент, по словам губернатора, в бюджет уже поступило 286,2 млрд руб. собственных доходов. Отмечен рост налоговой отдачи от отраслей по линии министерств транспорта, курортов, а также департамента промышленной политики.

Как сообщили в краевой администрации, на 22,4% выросли бюджетные поступления от налога на прибыль организаций, на 23,5% – по акцизам, почти на 32% – от НДФЛ.

В девяти городах и районах Краснодарского края рост поступлений в региональный бюджет превысил 18%. В лидерах – Геленджик, Армавир, Краснодар, Северский, Абинский и Темрюкский районы. Среди отстающих муниципалитетов – Новопокровский, Белоглинский и Кореновский районы.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, доходы бюджета Краснодарского края в 2020 году составят более 282 млрд руб., расходы – более 291 млрд руб. Бюджетный дефицит запланирован на уровне 9 млрд руб.

Василий Хитрых