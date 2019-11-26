Расходы бюджета Кубани в 2020 году превысят доходы на 9 млрд рублей

Доходы бюджета Краснодарского края в 2020 году составят более 282 млрд руб., расходы – более 291 млрд руб. Бюджетный дефицит запланирован на уровне 9 млрд руб. Такие цифры привел на прошедших в Законодательном собрании Кубани парламентских слушаниях министр финансов региона Сергей Максименко.

По словам главы минфина, в расходной части краевой казны учтено, в частности, увеличение оплаты труда бюджетников. На финансирование нацпроектов в будущем году предусмотрено более 31 млрд руб. Почти 95% всех расходов будет направлено на реализацию 26 государственных программ.

«Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, а также мобилизация дополнительных доходов в бюджет края и в очередном году должны стать приоритетными направлениями нашей совместной работы», - обозначил позицию ЗСК председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

Министр экономики Краснодарского края Александр Руппель отметил, что в 2020 году в регионе предусмотрен рост промышленного производства, оплаты труда и ряда других позиций. Председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко добавил, что в проект индикативного плана были включены показатели по производству риса и внешнеэкономической деятельности.

Дмитрий Михеенко