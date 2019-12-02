«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие инвестиции лучше всего делать на рынке в текущей ситуации? И как сохранить свои средства, получая максимально высокую доходность? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Рубль сейчас находится в сложном положении и с технической, и с фундаментальной точки зрения. Здесь нужно сказать о нескольких факторах, которые будут влиять на котировки рубля. Именно декабрь является опасным месяцем для российской валюты. Дело в том, что и выплаты по внешнему долгу в два с лишним раза выше, чем в ноябре — около $11 млрд. И традиционно в декабре очень много рублевой ликвидности, которую к концу года некоторые компании и физические лица, и инвесторы предпочитают частично конвертировать в различные виды валют.

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