Правительство выступило против создания ЦБ реестра ненадежных поставщиков IT-услуг

Российское правительство выступило против принятия законопроекта, согласно которому ЦБ получит право формировать реестр ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг. Документ внес в Госдуму депутат Владислав Резник («Единая Россия»).

В список предлагалось включать процессинговые центры, которые не стали исполнять договор из-за санкций со стороны зарубежных стран. Банки, согласно законопроекту, должны в течение шести месяцев прекратить с отношения с такими организациями, и им запрещается заключать с ними новые договоры.

Как отмечается в официальном отзыве правительства к законопроекту, в августе вступили в силу поправки к законам «О национальной платежной системе» и «О Центральном банке Российской Федерации», которые запрещают процессинговым центрам приостанавливать или прекращать оказывать свои услуги в одностороннем порядке. Кроме того, они предусматривают, что ЦБ будет вести перечень операторов услуг информационного обмена. Меры, предлагаемые депутатом, в правительстве посчитали избыточными.

Напомним, после блокирования карт Еврофинанс Моснарбанка на фоне санкций США депутат Владислав Резник предложил поправки к законопроекту, которые вводят ужесточения в отношении процессинговых компаний с иностранным капиталом. Банки не поддержали эту инициативу.

О реакции рынка читайте в материале “Ъ” «Процессинг без границ».