В Госдуму внесли законопроект о создании реестра ненадежных поставщиков IT-услуг

Депутат от «Единой России» Владислав Резник внес в Госдуму законопроект о создании реестра «ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг». Эти меры призваны обеспечить стабильность национальной платежной системы.

Согласно документу, право на формирование этого перечня получит Банк России. В список предлагается включать юридические лица, которые не стали исполнять договор из-за санкций со стороны зарубежных стран (при условии, что это произошло в течение месяца после введения ограничительных мер). Кроме того, в него попадут организации, которые связаны с ними через другие юридические лица.

Банки больше не смогут заключать с ними новые контракты. При этом после решения ЦБ они должны будут прекратить договорные отношения с организациями, которые числятся в реестре, в течение шести месяцев.

Напомним, депутат Владимир Резник после блокирования карт «Еврофинанс Моснарбанка» на фоне санкций США предложил поправки к законопроекту, которые вводят ужесточения в отношении процессинговых компаний с иностранным капиталом. Они были приняты в первом чтении. Банки не поддержали эту инициативу.

Подробнее об ограничениях на работу компаний с иностранным капиталом — в материале “Ъ” «Процессинг без границ».