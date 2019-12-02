В Сочи пройдет бесплатная рождественская ярмарка

28 декабря – 7 января в городе-отеле «Бархатные сезоны» будет организована бесплатная Рождественская ярмарка. Ярмарка позволит гостям и жителям города-курорта окунуться в рождественскую атмосферу, незабываемо провести время в период новогодних каникул и встретить бой курантов под огромной праздничной елкой с Дедом Морозом и Снегурочкой.

30 декабря состоится официальное открытие ярмарки, для юных гостей начнет работать резиденция и мастерская Деда Мороза. 31 декабря 2019 года будет предусмотрена прямая трансляция новогоднего поздравления Президента Российской Федерации.

Волшебники-ремесленники представят свои работы: рождественские пряники, печенье, вафли, сыроварня, фермерские сыры, новогодние сувениры ручной работы, керамика ручной работы, этнические товары (ловцы снов, пончо, браслеты, муз инструменты) и загадочные головоломки.

Бесплатная резиденция Деда Мороза и новогодняя анимация станут ключевыми точками интереса для детей. Также для юных путешественников будет организован ряд активностей: рождественский паровозик, новогодний батут, сказочная сладкая вата, керлинг и мини-гольф.

Ярмарка пройдет в городе-отеле «Бархатные сезоны» по адресу: г. Сочи, бульвар Надежд, площадь на территории «Екатерининского квартала», вход свободный.

Подробности по телефонам 8 800 55 040 55 (звонок бесплатный) и 8(862) 245 49 55 и на сайте www.bh-s.ru.

Собственником города-отеля является НАО «Центр «Омега», единственный учредитель которого субъект Российской Федерации – Краснодарский край.