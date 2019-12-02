В Пермском крае еще 300 тысяч жителей могут пользоваться 4G

С начала 2019 года оператор МегаФон запустил в регионе более 50 базовых станций стандарта LTE. Теперь передача данных в гаджетах стала быстрее еще для 300 тысяч жителей края. В результате только за последний месяц интернет-аппетиты пермяков выросли на 78% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

4G-скорости МегаФона позволяют жителям края быстро загружать интернет-данные и смотреть прямые трансляции и видео онлайн без задержек.

«Объем информации, которую пермяки скачивают в интернете увеличивается с каждым днем. Одновременно с этим растет и желание людей загружать все данные из сети мгновенно — для этого нужны хорошие скорости. В этом году мы значительно расширили сеть четвертого поколения в Пермском крае: только за последние 10 месяцев объем строительства 4G-базовых станций МегаФона в нашем регионе увеличился в 2 раза в сравнении с прошлым годом. Сегодня самый высокоскоростной интернет доступен нашим абонентам в 85 населённых пунктах области», — рассказал директор МегаФона в Перми Илья Головнин.

Новые объекты связи появились в Перми, Березниках, в Чайковском, Соликамске. Для устойчивого покрытия сети инженеры МегаФона построили базовые станции не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах региона: мобильный интернет стал быстрее в селах Башкултаево, Култаево, Большой Букор, Фоки, Фролы, Калинино, Мысы, в поселках Мулянка, Марковский, в деревнях Марково (Чайковский район), Сибирь (Пермский район), Гаревая, Демидково (на территории санатория «Демидково»).

Благодаря запуску базовой станции в селе Хохловка, оценить скоростной 4G-интернет МегаФона теперь могут сотрудники и гости первого на Урале музея деревянного зодчества — «Хохловка». Доступ к скоростному 4G-интернету появился и в Кунгурском районе в деревне Белая гора, в коттеджных поселках Южный ветер, Новое заполье, а также на территории садоводческих товариществ — Черемушки, Нагорный, Рябинушка.

Масштабное строительство 4G-сети в этом году инженеры МегаФона провели в Краснокамске. Еще более комфортные скорости передачи данных связисты обеспечили в Ледовом дворце, а также в ряде социально-значимых объектов: Краснокамской городской больнице, диспансере №4 и отделении МФЦ.

По данным Роскомнадзора, сегодня у МегаФона самая масштабная сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения SpeedTest от Ookla.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.