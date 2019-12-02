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Нижегородских коммерсантов оштрафовали за неуплату 22 млн рублей таможенных взносов

Нижегородский городской суд прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты 22 млн руб. таможенных платежей в отношении двоих индивидуальных предпринимателей. Как сообщает Приволжское таможенное управление, в ходе расследования они возместили ущерб в бюджет РФ и попросили выписать им штраф. Суд постановил взыскать с них 110 тыс. руб.

Как ранее сообщалось, уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ было возбуждено в июне. Это стало первым в России делом, когда вся коммерческая документация формировалась в виде электронных документов. Предприниматели закупали сумки у китайских производителей. В 2017-2018 годах они осуществляли поставки и на территории стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входит Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). При декларировании товара коммерсанты вносили ложные сведение о стоимости сумок, занижая цены в 2-3 раза, чтобы избежать таможенных платежей.

«Такая схема по осуществлению импортных поставок товаров из Китая в Россию по заниженной стоимости получила название “безинвойсная”. Реализация механизма происходит с использованием компании “посредника”, зарегистрированной в оффшорной зоне.»,– сообщил первый заместитель начальника Приволжской оперативной таможни Александр Алексеичев. Он объяснил, что финансовые операции между отправителем и получателем товаров осуществляются с помощью нелегальных каналов и в рамках фиктивного внешнеэкономического контракта по паспорту сделки. Оригинальные документы с достоверными сведениями о стоимости товаров не используются.

Анастасия Еремина


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