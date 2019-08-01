Нижегородский предприниматель нашел уникальный способ обмануть таможню на 25 млн рублей

Приволжской электронной таможней возбуждено уголовное дело в отношении нижегородского предпринимателя, придумавшего уникальный способ уклонения от уплаты таможенных платежей при оптовых поставках сумок из Китая. По предварительным подсчетам, общий ущерб от действий предпринимателя составил почти 25 млн руб. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ (Уклонения от уплаты таможенных платежей)

По данным Приволжского таможенного управления, это уголовное дело стало первым в России, когда вся коммерческая документация формировалась контрагентами в виде электронных документов. Для таможенного оформления товара и в России, и в Китае использовался один комплект документов, реальная стоимость товара в которых была занижена в три раза. Соответственно, занижались и платежи, вносимые при таможенном оформлении товара.

За 2017-2019 годы предпринимателю и его партнеру по бизнесу удалось совершить несколько десятков оптовых поставок товара на территорию ЕАЭС. По данным таможенников, уникальность схемы заключалась в том, что разница между реальной стоимостью товара и той, что была указана в таможенных документах, возмещалась поставщику по нелегальным каналам через этнические группы. Фактически эти средства из России не выводились.

Андрей Репин