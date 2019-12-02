Путин призвал нарастить потенциал российского флота

В ближайшее время России необходимо нарастить потенциал флота, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ РФ. По словам главы государства, поручения, озвученные им по итогам предыдущих совещаний по военной тематике, исполнены только на 70%. Ход исполнения этих поручений он назвал «удовлетворительным».

Наращивание потенциала ВМС России во многом зависит от поступления фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон», отметил господин Путин. Он добавил, что в целом российский ВМФ вооружают новейшими кораблями с высокоточными ракетными комплексам. «В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота»,— призвал глава государства.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана в НПО машиностроения (Московская область). По данным СМИ, с 2015 года Россия провела пять полномасштабных испытаний «Циркона». Планируется, что ракетами должны вооружить российские атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов».

«Мы должны и дальше развивать современный, высокотехнологичный и сбалансированный по составу ВМФ, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений. Важно сохранить набранные темпы развития ВМФ»,— подчеркнул Владимир Путин.

Источники ТАСС ранее сообщали, что в 2020 году в России планируется заложить 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ. Это рекордное количество боевых и вспомогательных единиц, заложенных на один год для флота. Также впервые в истории российского кораблестроения в программу строительства будет включено два универсальных десантных корабля.