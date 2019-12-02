«У компаний нет спроса на продукцию»

Деловая активность в российской промышленности упала до десятилетнего минимума. Индекс PMI обрабатывающих отраслей в ноябре этого года снизился до 45,6 пункта и достиг минимального уровня с мая 2009 года. Такие данные приводятся в исследовании компании IHS Markit. В октябре этот показатель составлял 47,2 балла, и, по данным аналитиков, он снижается шесть месяцев подряд. Опрошенные компании связывают это прежде всего с падением внутреннего и внешнего спроса и сокращением новых заказов. Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов — о том, какие факторы влияют на индекс деловой активности.

— Настроение у менеджеров, которых опрашивают агентства, должно было бы быть получше перед Новым годом. Но, судя по всему, ситуация настолько плохая, что никаких позитивных эмоций у них происходящее в обрабатывающей промышленности и в их сегменте экономики не вызывает. У нас шестой месяц идет снижение, тренд налицо, показатели низкие. После обвала всех рынков в 2008 году, в 2009-м началась рецессия, и у нас показатели тогда опускались даже ниже 40 пунктов в моменте. Сейчас мы в этом направлении двигаемся. Кстати, комментировала общую ситуацию и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она сказала, что рецессия в глобальной экономике в следующем году не ожидается. Такое может быть, и это может нас вытянуть из этого негативного тренда.

Общая дефляция производственных цен, то есть индекс PPI снижается, говорит о том, что спроса на продукцию у компаний нет. Вроде бы это хороший показатель, снижение инфляции, падение цен. Но для корпоративного сегмента это очень нехорошо, потому что если нет спроса, то, соответственно, и бизнес не растет. Если вы не поднимаете цену на свою продукцию или не увеличиваете объемы выпуска продукции, то у вас, естественно, убытки — отсюда такой пессимистичный взгляд менеджеров. Еще одна очень важная деталь — это падение индекса занятости.

Это значит, что сокращают рабочие места, идут увольнения. И перед Новым годом это не очень хорошая новость для российского населения.

Есть разные индексы, например, в сервисе он тоже снизился. У нас пока промышленный сегмент доминирует в отличие, допустим, от Соединенных Штатов, где преобладает сфера услуг. У нас и добывающая, и обрабатывающая промышленность имеют большое значение. Поэтому сигналы не очень хорошие, и здесь необходимы какие-то дополнительные меры со стороны наших властей по стимулированию спроса, по поддержке отрасли.