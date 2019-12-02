Свердловская область стала первой в РФ по количеству обращений о насилии в колониях

Свердловская область заняла первое место по числу обращений о насилии осужденных в исправительных колониях. Из 720 обращений, которые поступили из региона, возбуждено только пять уголовных дел по ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение полномочий с применением насилия, оружия, спецсредств или причинением тяжких последствий»), говорится в ответе СКР фонду «Нужна помощь», пишет РБК. «Значительное количество жалоб отчасти может объясняться тем, что в этом регионе — самая большая численность содержащихся в учреждениях ФСИН»,— считает издание.

В марте прокуратура Свердловской области организовала проверку заявлений уральских правозащитников о массовых нарушениях в одной из исправительных колоний региона. Поводом послужили заявления членов «Межрегионального центра по правам человека», которые рассказали о фактах нарушений прав заключенных в женской исправительной колонии №16 – отсутствие горячей воды в ШИЗО, постоянные переработки, отсутствие средств индивидуальной защиты и постоянные репетиции пожарной тревоги, в ходе которых заключенные часто калечат друг друга.

В начале сентября в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге осужденные устроили акцию против насилия со стороны администрации. Свердловское ГУФСИН опровергло информацию об избиениях, отметив, что такие акции проводятся для послабления режима.