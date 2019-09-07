В Екатеринбурге заключенные колонии №2 пожаловались на избиения

В исправительной колонии №2 в Екатеринбурге осужденные устроили акцию против насилия со стороны администрации. В пресс-службе регионального ГУФСИН эту информацию подтвердили, однако опровергли данные об избиениях, на которые пожаловались заключенные.

«Родственники преувеличивают количество человек, по их словам, протестовали более 200 заключенных, на самом деле речь идет о нескольких осужденных. Они лишь поцарапали себе руки, но не вскрывали вены, как говорят родственники. Царапины обработаны, специализированная медицинская помощь никому не понадобилась»,— сообщили в пресс-службе. Там добавили, что сегодня колония функционирует в обычном режиме, никаких беспорядков в учреждении нет.

По мнению регионального ГУФСИН, такие акции проводятся для послабления режима, в ней обычно участвуют нарушители существующего в ИК порядка. В итоге по факту происшествия сотрудники регионального ГУФСИН, а также правоохранительные и следственные органы проводят проверку, выясняют причины происшествия.

Как сообщает городской портал Е1.ru, позже к колонии подъехали общественные наблюдатели, по их данным, пострадали 15 человек.

ИК №2 относится к колонии общего режима, в которой обычно отбывают наказание впервые. Лимит исправительного учреждения — порядка 1,9 тыс. человек.

Дарья Соколова