В историческом здании на Каменноостровском проспекте появится гостиница за 302 млн рублей

Власти Петербурга на рабочем совещании в Смольном в понедельник, 2 декабря, одобрили постановление о концессионном соглашении по реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Игеля Э. Г.» и «Дом А. Е. Вяземского и здание механической мастерской Р. М. Ветцера». По адресу: Каменноостровский проспект, д. 58-60, лит. А, В появится гостиница категории не ниже трех звезд с номерным фондом от 46 номеров.

Как сообщает «Фонтанка.ру», право на заключение соглашения без конкурса получает ООО «Асгард» — в связи с отсутствием других заявок. Договор будет рассчитан на 49 лет, инвестор вложит в проект не менее 302 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петроградском районе Петербурга по программе «аренда памятника за 1 рубль» под размещение гостиницы также сдан исторический особняк Колобовых.