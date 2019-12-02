45 лет «Пивзавод «Южная Заря 1974»

К своему 45-летию «Пивзавод «Южная Заря 1974» подвел итоги своей деятельности в регионе. За последние 20 лет на заводе был реализован ряд инвестиционных проектов на сумму более 11 млрд рублей и в настоящее время производственная мощность увеличилась до 5,6 млн гектолитров пива в год.

«Пивзавод «Южная Заря 1974» производит более полутора десятков различных сортов пива. Фирменное пиво Юга России – это «Дон» («Дон Светлое», «Дон Ледяное, «Дон Живое», «Дон Баварское»). В ассортимент регионального портфеля входи «Франц Клинка», «Приазовское» и «Чешское от Южной Зари». Как часть Пивоваренной компании «Балтика» предприятие производит национальные бренды компании: «Балтика», «Арсенальное», «Кулер», «Жигулевское». Также на пивзаводе производится по лицензии Carlsberg Group Tuborg, Carlsberg.

«Пивзавод «Южная Заря 1974» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Ростовской области. Налоговые выплаты в бюджеты всех уровней Ростова-на-Дону и области за последние 10 лет составили около 52 млрд. рублей.

Ларс Леманн, президент компании «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа: Завод располагает самым современным оборудованием, а системы и подходы находятся на высоком уровне, обеспечивая его стабильность и качество производимого продукта. Важно, что всё это помогает нам сегодня уверенно смотреть в будущее и вносить весомый вклад в развитие регионального пивоварения. Южная Россия всегда была успешным филиаломкомпании, и я надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Это было бы невозможным без высококвалифицированных сотрудников, надежных партнеров и конструктивного диалога с региональными органами власти.

На торжественном мероприятии в честь 45-летия завода более 60 сотрудников завода были отмечены наградами. Поздравление от Губернатора Ростовской области и Благодарственные письма сотрудникам завода за эффективную работу передала Ирина Теларова, директор Департамента потребительского рынка Ростовской области.

Ирина Теларова, директор Департамента потребительского рынка Ростовской области: «Пивзавод «Южная Заря 1974» - одно из самых передовых предприятий области. Успешный диалог Правительства Ростовской области и руководства филиала позволяют решать многие экономические и социальные задачи области, среди них – активная реализация инвестиционных программ, программ промышленной экологии, передовые практики в сфере охраны труда. Желаю коллективу завода успехов в достижениипоставленных целей и дальнейшей плодотворной деятельности».