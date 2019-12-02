05 декабря, четверг
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MINI наладит выпуск электромобилей в Китае

Компания MINI наладит выпуск электромобилей в Китае на новом заводе в Чжанцзягане, сообщает Autocar.

Производство моделей будет идти на производстве Spotlight Automotive в провинции Цзянсу. Завод, который откроется в 2022 году. построит совместное предприятие BMW Group и Great Wall Motor.

Площадка займется сборкой электромобилей MINI не только для китайского, но и глобального рынка, и нескольких моделей Great Wall только для внутреннего рынка Китая. Также выпуск моделей MINI сохранится и в британском Оксфорде.

Напомним, первый серийный электромобиль MINI — хэтчбек Cooper SE — был представлен в июле 2019 года.

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