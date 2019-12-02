Похолодание возьмет себе выходные

В ближайшие дни москвичей ждет похолодание. В начале календарной зимы дневная температура составит 1-3 градуса ниже нуля, возможен гололед. Однако уже 5 декабря синоптики прогнозируют потепление.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в целом месяц будет довольно теплым, однако это не значит, что зимы в столице совсем не будет: «Большую часть понедельника синоптическая ситуация в центральной России будет определяться влиянием периферии антициклона, поэтому осадки маловероятны. Незначительный снег возможен лишь поздним вечером. Температура воздуха пока остается в рамках климатической нормы. Под утро это -3…-8, и днем от 0 до -5. Во вторник и в среду в связи с приближающимся атлантическим циклоном небо закроют плотные облака, пройдут небольшие снегопады. Возможен снежный покров высотой до 3-4 см, но не более. Ночные температуры будут колебаться от -1 до -6 градусов, и днем 0…-3. Также может быть ветер юго-западных, западных румбов со скоростью 5-10 м/сек.

На этом период похолодания заканчивается.

Вся вторая половина предстоящей недели пройдет под знаком оттепели, восстановится западно-восточный перенос воздушных масс, который будет бесперебойным потоком поставлять из Атлантики теплый и влажный океанический воздух. Поэтому температура повысится. В ночные часы столбики термометров будут колебаться около 0, днем слабый плюс — от 0 до +3 градусов. При этом осадки будут небольшие — мокрый снег, дождь, соответственно, слякотная, ветреная, сырая погода. Поэтому о настоящем наступлении зимы со снегопадами, с морозами пока речь не идет».

Ранее Росгидромет сообщал, что постоянная отрицательная температура в столице должна установиться к 15-20 декабря. К тому же времени может сформироваться и устойчивый снежный покров.