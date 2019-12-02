Теплая компания

Самые интересные и яркие новинки косметических средств с запахом дорогих парфюмов — в традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль».

Создать свой парфюмерный образ можно не только с помощью аромата — косметические компании выпускают зимой их многочисленные дополнения в виде гелей для душа, кремов для тела, масел для принятия ванн. В случае, когда пользоваться духами категорически не хочется, это самый проверенный способ окутать себя деликатным облаком аромата, не доставляя ни себе, ни окружающим никаких неудобств ярким парфюмерным шлейфом.

Chanel

Масло для тела и волос Huile Douce линии Les Exclusifs с ароматом жасмина и белого мускуса.

Dior

Парфюмированная линия средств по уходу за телом J`adore, в составе которой масло для ванны, молочко и гель с мерцающими частицами для тела. В основе аромата — цветочная композиция аромата J`adore.

Amouge

Увлажняющие лосьоны для тела Lilac Love (с нотами сирени, гелиотропа, пиона и гардении) и Blossom Lovе (ароматом цветов вишни и розового ликера).

Bvlgari

Лосьон для рук Lotion pour les Mains Eau Parfumee au The blanc.

Delina

Увлажняющий крем для тела Parfums de Marly с нотами бергамота, личи, турецкой розы и мускуса.

Byredo

Антибактериальный увлажняющий гель для очищения рук без воды на основе спирта с нотами аромата Tulipmania.

Zielinski & Rozen

Кератиновая маска для волос с миндальным маслом, витаминами B5 и E для борьбы с секущимися кончиками, укрепление и увлажнение волос. Выходит в трех ароматах: Black Pepper & Amber, Neroli, Rosemary & Lemon, Neroli, Vetiver & Lemon, Bergamot.

Ирина Кириенко