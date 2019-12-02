«Холодное сердце-2» обвинили в «захвате» проката в Южной Корее

Южнокорейская неправительственная организация Public Welfare Committee (PWC) подала жалобу на местное подразделение Disney, обвиняя киностудию в нарушении антимонопольного законодательства. Поводом для жалобы стало доминирование в прокате мультфильма «Холодное сердце-2», который занял 88% сеансов в кинотеатрах Южной Кореи, передает агентство «Рёнхап».

По данным Корейского совета кинематографии, с премьерного показа на сиквел «Холодного сердца» было продано 8,58 млн билетов. Только за минувшие выходные мультфильм в Южной Корее посмотрели 2,15 млн зрителей. «По состоянию на 23 ноября доля "Холодного сердца-2" в прокате составляла 88% от всех сеансов, или 16 220 показов. Таким образом, мультфильм побил рекорд для Южной Кореи по количеству показов в кинотеатрах, установленный фильмом "Мстители: Финал",— говорится в заявлении PWC.— Это тот случай, когда бизнес занимает больше половины рынка, что является нарушением антимонопольного законодательства».

О мультфильме читайте в рецензии “Ъ” «Кассовая мерзлота».

Кирилл Сарханянц