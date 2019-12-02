Передано в суд дело экс-главы кемеровского МЧС о халатности при проверках «Зимней вишни»

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении экс-начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева. Следственным комитетом они обвиняются в халатности при проверках торгового центра «Зимняя вишня», где в результате пожара в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

«Халатное отношение обвиняемых к своим служебным обязанностям, непроведение проверок с целью устранения многочисленных нарушений правил противопожарной безопасности привело к возгоранию здания, невозможности потушить пожар по причине неисправности системы пожаротушения, эвакуировать людей, поскольку аварийные выходы были закрыты»,— указывается в материалах расследования.

Кроме того, дополнительно бывшие сотрудники спасательного ведомства обвиняются в хищениях. Экс-начальнику главка Мамонтову инкриминируется растрата более 1 млн 888 тыс. руб. с помощью трудоустройства фиктивных работников. Григорию Терентьеву вменяют в вину мошенничество на сумму 48 тыс. руб.

Напомним, по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» к суду привлекаются еще семь человек. Это бывший руководитель компании—собственника объекта ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, экс-техдиректор фирмы Георгий Соболев, бывший глава компании—арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок, директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, которые обслуживали систему пожарной безопасности в здании, сотрудник ЧОП «Центр защиты» Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Подробнее о пожаре и его последствиях читайте в материалах “Ъ”.

Константин Воронов, Новосибирск