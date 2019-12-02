В России снизились продажи гибридных автомобилей

В 2019 году в России снизились продажи новых автомобилей с гибридными двигателями, сообщает «Автостат».

С января по октябрь включительно было продано 266 бензо-электрических моделей, что на 6% меньше, чем за 10 месяцев 2018 года (282 гибридных автомобиля). Лидером продаж является Lexus (138 шт., +39%), который опережает Porsche (53 шт.; рост в 2,1 раза), Land Rover (22 шт.; рост в 2 раза) и Mercedes-Benz (22 шт.; -41%) и Volvo (17 шт.; рост в 3,4 раза).

Напомним, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,4 млн шт., что на 2,4% меньше, чем в январе-октябре 2018 года.