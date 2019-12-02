На Урале не могут выполнить нацпроект по строительству жилья Федеральные власти дискутируют об изменении плановых показателей

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области прогнозирует изменения плановых показателей по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 2020-2021 годы, сообщил сегодня на пресс-конференции региональный министр Михаил Волков.

«Мы ожидаем дефицит на 150-200 тыс. кв. м по нацпроекту уже в следующем году. Сейчас мы находимся в сложной ситуации, так как некоторые объекты начали строить только в этом году. Обсуждение показателей по нацпроекту вышло на федеральный уровень: Минстрой, правительство и Счетная палата РФ дискутируют о возможной корректировке цифр. Полагаю, будут изменены целевые значения на 2020 и 2021 годы», — сообщил господин Волков, отметив, что реформа по переходу на эскроу-счета «наложила серьезный отпечаток на работу застройщиков».

Напомним, с 1 июля строительство с долевым участием перешло в формат проектного финансирования. Теперь застройщики должны завести эскроу-счета в банке, на который покупатели жилья переведут деньги. Средства компания сможет получить только после сдачи объекта. На период строительства банки будут выдавать застройщику кредиты на возведение объектов по специальным процентным ставкам.

Министр полагает, что дискуссия на федеральном уровне даст результат после того, как региональные министерства отчитаются о результатах по вводу жилья в 2019 году. Он прогнозирует, что в этом году Свердловская область достигнет целевого показателя в 2,4 млн кв. м. «На сегодня введено 1,4 млн кв. м. — это на 12% больше показателей за аналогичный период 2018 года. Юридические лица построили 636 тыс. кв. м (+11%), индивидуальные застройщики — 751 тыс. кв. м (+14%)», — сообщил господин Волков.

О причинах возможного срыва ввода жилья в Свердловской области — в материале «Застройщики Екатеринбурга не успевают за нацпроектом»

Дарья Соколова