Новый аэропорт Краснодара будет построен до 2023 года

Международный аэропорт Краснодар завершил работу по формированию мастер-плана нового аэровокзального комплекса площадью около 70 тыс. кв. м, который планируется реализовать к 2023 году. Терминал будет оснащен десятью телескопическими трапами. Кроме того, запланировано строительство зданий служб аэропорта, ремонтных мастерских, складских помещений и гаражей.

Также планируется построить рулежные дорожки и перрон, обеспечивающий стоянку 21 воздушного судна одновременно. Планируется строительство и перенос вышек контрольно-диспетчерского пункта и радиолокационного оборудования.

Территорию нового аэровокзального комплекса с трассой Темрюк-Краснодар-Кропоткин» в районе хутора Ленина соединит автодорога регионального значения общего пользования.

До конца текущего года Международный аэропорт Краснодар планирует запустить процедуру отбора подрядчика на проектирование нового аэровокзала. Росавиацией в 2018-19 годах подписаны приказы по изъятию земель под новый аэропорт общей площадью около 370 га.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, собственники земельных участков, которые планируется изъять для государственных нужд в соответствии с проектом строительства аэропорта, направили обращение президенту РФ. Они сочли неприемлемым размер компенсаций за изъятое имущество и готовы защищать свои интересы, в том числе в судах. Планируемая сумма выплат составляет 370 тыс. руб. за один га, однако владельцы участков настаивают на сумме 4 млн за гектар, ссылаясь на оценку независимой экспертизы.

Дмитрий Михеенко