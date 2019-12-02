Из-за сообщений о минировании эвакуировали Басманный и Лефортовский суды

В Москве эвакуировали Басманный и Лефортовский суды из-за анонимных сообщений о минировании. Они пришли на электронную почту. На прошлой неделе в Москве и Санкт-Петербурге было несколько ложных сообщений о минировании. По данным «Интерфакса», анонимные сообщения также поступили в ГУМ и «Афимолл Сити».

«На электронную почту суда поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило, в настоящее время приняты меры к эвакуации сотрудников и посетителей»,— сказали агентству в Басманном суде. Аналогичное сообщение пришло из Лефортовского суда. Всего эвакуировано около 200 человек.

Первые сообщения о минировании судов появились 28 ноября. С тех пор почти каждый день приходят сообщения о взрывных устройствах в судах.