Полиция предложила 1 млн рублей за информацию о подозреваемом в убийстве двух девушек на Уктусе

СКР и полиция обратились за помощью в установлении личности подозреваемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге. «За информацию, которая окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого, областной полицейский главк гарантирует денежное вознаграждение в размере 1 млн руб. Конфиденциальность гарантируется»,— сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР, на изъятых записях с камер видеонаблюдения в районе места преступления следователи обнаружили неизвестного молодого человека, который за сутки до убийства находился в районе места преступления. Сейчас сотрудники пытаются установить его личность.

Тела Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой нашли на склоне ГЛК «Уктус» 26 августа 2018 года. Ксения была мертва, а Наталья скончалась через несколько дней в больнице. Следствие отчитывалось об опросе по дело более 1 тыс. человек, а также выдало психологический портрет убийцы, охарактеризовав его как скрытого гомосексуалиста. Однако подозреваемых по делу нет до сих пор. В конце октября 2019 года матери девушек пожаловались на волокиту следственных органов СКР при расследовании уголовного дела.

Анастасия Реутова