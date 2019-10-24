Александр Бастрыкин поручил разобраться с волокитой в деле об убийстве девушек на Уктусе

Матери девушек, которые были застрелены на Уктусе в августе прошлого года, пожаловались на волокиту следственных органов СК России при расследовании уголовного дела. На приеме у главы СКР Александра Бастрыкина они рассказали, что до сих пор не установлена личность убийцы и неясен мотив преступления.

«Женщины считают, что криминалисты СК России ненадлежащим образом осмотрели место происшествия, а следователи не изучили записи с камер видеонаблюдения. Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации и доложить о результатах», — говорится в сообщении СКР.

Тела Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой нашли на склоне ГЛК «Уктус» 26 августа 2018 года. Ксения была мертва, а Наталья скончалась через несколько дней в больнице. Следствие отчитывалось об опросе по дело более 1 тыс. человек, а также выдало психологический портрет убийцы, охарактеризовав его как скрытого гомосексуалиста. Однако подозреваемых по делу нет до сих пор.