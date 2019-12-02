Тендер на закупку продукции для «Молочной кухни» Башкирии вновь оспорен в УФАС

Башкирское управление ФАС получило новые жалобы на действия госзаказчика ГАУ «Молочная кухня» (учреждено госкомторгом Башкирии). Один из претендентов на получение контрактов стоимостью 354 млн руб. — уфимское ООО «Флагман» — просит аннулировать итоги тендеров, в котором победило ООО «Башпоставки». По мнению заявителя, победившая компания предоставила госзаказчику недостоверные и сфальсифицированные документы: компания с опытом работы на рынке полтора года предоставила 661 положительный отзыв о своей работе и благодарственные письма (что учитывалось при оценке заявок). По мнению заявителя, на портале госзакупок нет данных о таком количестве заключенных с «Башпоставками» контрактов. Также «Флагман» указывает, что продукция ООО «Башпоставки» «не соответствует требованиям технических заданий на поставку пищевых продуктов», а госзаказчик включил в перечень закупки технологически и функционально не связанные товары. Рассмотрение жалоб назначено на 3 декабря.

Ранее эти тендеры ГАУ обжаловались новосибирской компанией «Спектр», которая считала, что заказчик неправомерно объединил в один лот товары с разными сроком и условиями хранения. Производство по жалобам было прекращено: башкирское УФАС отметило, что «Спектр» не являлся участником торгов.

Булат Баширов