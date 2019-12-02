В «Эталон ЛенСпецСМУ» сменился состав совета директоров

04 декабря, среда
В АО «Эталон ЛенСпецСМУ» сменился состав совета директоров. Решение было принято на внеочередном собрании совета, 29 ноября.
В новый состав совета вошли гендиректор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Юрий Бородин, Виктор Васенев, Салават Гумеров, Наталья Танаева, Анна Пожидаева. Совет покинули Геннадий Щербина, Кирилл Багаченко, Максим Берлович, Елена Воронина, Александр Семчуков, Иван Черныш, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что в сентябре Сергей Егоров сменил Олега Мубаракшина на посту председателя совета директоров Etalon Group.