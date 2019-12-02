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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Пассажиравтотранс» объявил закупку второй партии автобусов

ГУП «Пассажиравтотранс» закупит 100 односекционных автобусов вместимостью 100 человек. Как сообщили в пресс-службе предприятия, стоимость закупки составит 1,67 млрд. рублей.

Автобусы будут поставлены в мае будущего года.

Ранее «Пассажиравтотранс» уже объявлял тендер на поставку 100 двухсекционных автобусов на сумму 2,3 млрд. рублей.

Напомним, что в текущем году предприятие приобрело 40 двухсекционных автобусов. В настоящий момент парк перевозчика насчитывает 2 тыс. автобусов большого и особо большого класса.

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