«Пассажиравтотранс» объявил закупку второй партии автобусов

ГУП «Пассажиравтотранс» закупит 100 односекционных автобусов вместимостью 100 человек. Как сообщили в пресс-службе предприятия, стоимость закупки составит 1,67 млрд. рублей.

Автобусы будут поставлены в мае будущего года.

Ранее «Пассажиравтотранс» уже объявлял тендер на поставку 100 двухсекционных автобусов на сумму 2,3 млрд. рублей.

Напомним, что в текущем году предприятие приобрело 40 двухсекционных автобусов. В настоящий момент парк перевозчика насчитывает 2 тыс. автобусов большого и особо большого класса.