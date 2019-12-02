Уральскую биеннале посетили около 115 тысяч человек Она проходила под темой «Бессмертие»

Около 115 тыс. человек посетили 5-ю Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, которая проходила в Екатеринбурге с 12 сентября по 1 декабря. Предыдущая выставка в 2017 году собрала около 100 тыс. участников, напомнила пресс-служба мэрии.

Экспозиции биеннале-2019 разместилась на площадках Уральского оптико-механического завода и кинотеатра «Колизей». Она была посвящена теме «Бессмертие». Куратор основного проекта — Шаоюй Вэн из музея Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк). На биеннале были представлены работы известных художников, представляющих 25 стран: Карлоса Аморалеса, Кристины Лукас, Павла Пепперштейна и других.

Общий бюджет проекта составил 76,6 млн руб.

Уральская индустриальная биеннале – крупнейший из региональных международных художественных проектов в России. Она проходит с 2010 года раз в два года в крупных невыставочных пространствах Екатеринбурга и городах Урала. Первая и вторая биеннале были в типографии «Уральский рабочий», третья в гостинице «Исеть», четвертая — в здании бывшего Уральского приборостроительного завода.